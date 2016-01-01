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Video / Kültür Sanat / Kapadokya'nın 'uzaydan görülen heykelleri' ziyaretçilerini bekliyor
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Kültür Sanat 13 Haziran 2017 - 14:04
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, gökyüzünden bile görülebilen büyüleyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor.