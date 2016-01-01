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Video / Dini / Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur'an öğretiyor
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Dini 29 Haziran 2017 - 11:37
Aydın'ın Germencik ilçesinde görevli imam Gazanfer Arslan, cami dışında da kapı kapı dolaşarak esnafa Kur'an-ı Kerim öğretiyor.