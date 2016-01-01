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Siyaset 22 Mart 2018 - 09:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği 2010 yılından beri; 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. İşte 8 seçim kaybeden ama her defasında koltuğunu sağlamlaştırma çabası içine giren Kılıçdaroğlu'nun karnesi.