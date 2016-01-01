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Video / Dini / Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
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Dini 22 Haziran 2017 - 10:29
ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen'in babası, kızının Müslüman olduğu için saldırıya uğradığını ve bunun nefret suçu olduğunu söyledi.