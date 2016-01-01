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Video / Kültür Sanat / Kültepe'den 70 yıldır tarih fışkırıyor
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Kültür Sanat 26 Ağustos 2017 - 09:50
Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yaklaşık 70 yıldır devam eden kazı çalışmalarında, toprağın altına hapsolmuş tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor.