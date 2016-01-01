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Eğitim 28 Haziran 2017 - 14:09
Küçükçekmece'deki Çamlıkaltı Erkek Kuran Kursunda Türkiye'de ilk kez Kur'anı Kerim'i parmaklarıyla ezberleyen görme engelli hafızlar yetiştiriliyor.