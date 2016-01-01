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Video / Gündem / Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz
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Gündem 11 Ağustos 2017 - 15:10
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.