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Video / Kültür Sanat / 'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi
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Kültür Sanat 31 Mayıs 2017 - 12:32
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor.