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Video / Dini / Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet
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Dini 26 Ağustos 2017 - 09:33
Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek fabrikasıyla hacı adaylarına hizmet veriyor.