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Video / Dini / Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu
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Dini 16 Haziran 2017 - 16:48
Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da Ramazan ayı yoğunluğu yaşanıyor. Umre için dünyanın çeşitli yerlerinden kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf ediyor.