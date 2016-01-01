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Video / Dünya / Londra'da olay yerine çiçek bırakıldı
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Dünya 20 Haziran 2017 - 11:05
İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınında bir şoför, teravih çıkışı aracını kaldırımdaki Müslüman yayaların üzerine sürdü.