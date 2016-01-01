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Video / Dünya / Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma etkinliği düzenlendi
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Dünya 22 Haziran 2017 - 10:20
İngiltere’nin başkenti Londra'da Müslümanları hedef alan terör saldırısının yaşandığı bölgenin yakınında anma etkinliği yapıldı.