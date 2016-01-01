Son Dakika!
- Manisa'da deprem- 12:11
- Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor- 12:06
- Bitlis'te terör operasyonu: 2 asker şehit- 10:59
- Tüketici güven endeksi azaldı- 10:36
- İzmir'de askeri arazi yakınında patlama- 09:18
- Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz- 22:06
- Türkiye en çok insani yardım yapan ikinci ülke- 16:25
- Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı- 15:46
- Katar'a destek gemilerle sürecek- 14:47
- Suudi Arabistan'da bayram tatili 23 güne çıkarıldı- 14:15
Gündem 22 Haziran 2017 - 10:38
- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehirli davulcular...
- Kızım öldürüldü çünkü bir Müslümandı
- Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş...
- Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı
- Londra'daki İslamofobik terör saldırısı için anma...
- Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
- Başbakan Yıldırım, teravih namazı sonrası vatandaşlar...
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır
- Azerbaycan Grand Prix'si hazırlıkları sürüyor
- İki ayda yaptılar ismini 'Navrolet' koydular
- Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir:...
- PKK'nın kış üslenmesi olarak kullandığı mağaralar...
- Ekonomi Bakanı Zeybekci, TÜMSİAD'ın iftar programına...
- Tarihi tabyalarda iftar programı
- Engeller göz bebeğiyle verilen komutlarla aşılacak
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- Londra'da olay yerine çiçek bırakıldı
- Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu
- Siirt'te 2 terörist daha teslim oldu
- Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü
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- Avustralya Başbakanı Turnbull'dan Trump taklidi
- "İnsan suretinde bir vatansın paşam"
- Terörü bu milletin başından defetmeye ahdettik
- Demokrasimizi güçlendirecek tüm teklifleri...
- Londra'da gökdelende yangın
- Kapadokya'nın 'uzaydan görülen heykelleri'...
- 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu