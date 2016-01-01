Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

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- 43 terörist etkisiz hale getirildi- 11:20
- FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı- 11:09
- Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi süresi uzatıldı- 10:49
- Sanayi üretimi arttı- 10:03
- DEAŞ'lı 32 terörist etkisiz hale getirildi- 22:53
- Bakanı Kılıç'tan CHP'li Bozkurt'a tepki- 22:39
- "Yeni sistemde 'tek adam' olma ihtimali yok"- 22:14
- Eski İspanya Savunma Bakanı Chacon öldü- 22:12
Gündem 10 Nisan 2017 - 11:40
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- ''Bizim derdimiz, meselemiz Türkiye meselesidir...