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Video / Gündem / Mardin'de suikast için keşif yapan terörist yakalandı
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Gündem 04 Temmuz 2017 - 10:43
Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilçe ve AK Partili yöneticilere silahlı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist yakalandı.