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Gündem 25 Eylül 2017 - 13:32
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı TCSG 105 botunda görevli personel, düzensiz göçle mücadelede gece gündüz demeden denetimler yaparak hem hayat kurtarıyor hem de umut tacirlerini engelliyor.