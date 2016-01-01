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Video / Gündem / Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
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Gündem 15 Ağustos 2017 - 15:46
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.