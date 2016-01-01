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Video / Gündem / Mersin'de bombalı saldırı girişimi önlendi
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Gündem 06 Eylül 2017 - 18:00
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi.