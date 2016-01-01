Mersin'deki selin etkisi havadan görüntülendi

Son Dakika!
- Polis her yerde onu arıyor- 16:43
- İstanbul'daki saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı- 15:28
- Esed'in ateşkes ihlalleri Barada Vadisi'nde yoğunlaştı- 13:43
- Somali'de patlama- 13:38
- Valiliği işgal etmenin bedelini "ağır" ödeyecekler- 13:11
- Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı- 13:07
- 'Çipli kimlik' dönemi başladı- 11:52
- İŞKUR 2 milyon kişiyi iş sahibi yaptı- 11:47
- 26 terörist etkisiz hale getirildi- 11:41
- Teröristi ihbar vatandaşlık ödevidir- 10:08
Gündem 02 Ocak 2017 - 14:39
- NATO'da bayraklar yarıya indirildi
- Kara kışta "kesintisiz haberleşme" için mesaideler
- Can dostlarını "ev"lendiriyorlar
- Yeni kimlik kartı başvuruları yoğunluğa yol açtı
- Başbakan Yıldırım: Sizler bizim Fırat Kalkanı'ndaki...
- Sağlık Bakanı Akdağ: 65 yaralı var, 4'ünün durumu...
- Terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç...
- 'Bir gözüm değil iki gözüm vatana feda olsun'
- İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
- Osmangazi Köprüsü'nde "indirim" yoğunluğu
- Başbakan Yıldırım: Terör bizi yıldıramaz...
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesin garantörü...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
- Başbakan Yıldırım vatandaşlarla bir araya geldi
- En iyi arkadaşı 'Çilli'
- 'Prenses Leia' için pizza dağıttı
- Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
- Başbakan Yıldırım emeklilere ödenecek promosyon...
- Oğlunun dilinden Mustafa Kutlu'dan ödül mektubu
- Galericilerin ÖTV kararı piyasayı canlandırdı
- Halepli aileyi donmaktan Mehmetçik kurtardı
- Yangınlara aile boyu müdahale
- Ekmek Parası "İpin Ucu"nda
- Buz tutan barajdaki minare ilgi çekiyor
- Moskova’da buzdan heykeller
- Başbakan Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi...
- Başbakan Yıldırım: Ümit ederiz ki ateşkes acıların...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ateşkesin hayırlara vesile...
- Kanada'da yaşayan Cami Amca'nın şehadet arzusu
- İngiliz uçak gemisi Aliağa'da sökülecek