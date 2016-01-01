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Video / Dini / Mevlana'nın torunundan 'İslamofobi'ye karşı örnek davranış
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Dini 05 Temmuz 2017 - 14:15
Hazreti Mevlana'nın 21'inci kuşak torunu Şener, "İslamofobi"ye karşı durmak için, ABD'de öğrenim gördüğü lisede kurduğu "Humans First-Önce İnsan" kulübüyle ön yargıları yıktı.