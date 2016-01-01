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Gündem 12 Ocak 2017 - 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? O kürsü yıkmak için oraya konmadı." dedi.