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Yaşam 26 Ağustos 2017 - 09:41
Tekirdağ'da 7. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında "oğlak yakalama yarışması" düzenlendi.