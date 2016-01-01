Öğrencilerden Şehit Ömer Halisdemir'e ağıt

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- Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç gönderildi- 15:10
- Türkiye ve KKTC tam bir işbirliği içinde- 13:57
- Memurun zamlı maaşları belli oldu- 13:53
- TEOG sonuçları açıklandı- 12:23
- Yılın son ayında PKK'ya ağır darbe- 12:19
- Ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar- 12:14
- Türkiye küresel cellatlara taviz vermeyecek- 11:06
- ByLock kullanan 26 asker tutuklandı- 10:47
- Enflasyon rakamları açıklandı- 10:03
- 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi- 08:25
Gündem 03 Ocak 2017 - 11:20
- Başbakan Yıldırım: "Dünya, DEAŞ'la yalandan mücadele...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Bingöllüleri...
- Semerkand Vakfı Haleplilere 7 tır yardım gönderdi
- Bakan Ahmet Arslan Keçiören Metrosu'nda
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin...
- "Reis" ekibinden Suriyelilere insani yardım
- Fırat Kalkanı "hayat" verdi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye küresel cellatlara...
- Din görevlilerinden teröre lanet
- Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Terör örgütlerinin...
- Müzikle yeteneğini keşfetti
- Atlı kızaklar besicilerin 'eli ayağı' oldu
- Ankara Çukurambar'da yangın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi...
- DEAŞ hedefleri vuruldu
- Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin fotoğrafı...
- NATO'da bayraklar yarıya indirildi
- Kara kışta "kesintisiz haberleşme" için mesaideler
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- Can dostlarını "ev"lendiriyorlar
- Yeni kimlik kartı başvuruları yoğunluğa yol açtı
- Başbakan Yıldırım: Sizler bizim Fırat Kalkanı'ndaki...
- Sağlık Bakanı Akdağ: 65 yaralı var, 4'ünün durumu...
- Terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç...
- 'Bir gözüm değil iki gözüm vatana feda olsun'
- İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
- Osmangazi Köprüsü'nde "indirim" yoğunluğu
- Başbakan Yıldırım: Terör bizi yıldıramaz...
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesin garantörü...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı