Son Dakika!
Video / Gündem / OHAL'in sınırlarını biz belirleriz
1
Gündem 12 Temmuz 2017 - 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda OHAL ile uğraşıp duruyorlar. Kusura bakmasınlar. OHAL'in sınırlarını da Batılıların çizmiş olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz belirleriz." dedi.