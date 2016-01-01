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Video / Gündem / Okul müdürüne bombalı tuzak
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Gündem 04 Temmuz 2017 - 10:56
Osmaniye'de okul müdürünün kamyonetine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta hasar oluştu, okulun eski müdürü ile eniştesi gözaltına alındı.