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Video / Dünya / On binlerce kişi Mescid-i Aksa'da
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Dünya 27 Temmuz 2017 - 17:38
Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.