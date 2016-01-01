Önüne çıkan her şeyden atlıyor

Son Dakika!
- ABD de YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyor- 15:53
- Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor- 15:41
- TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı- 15:34
- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak uyduramıyor- 14:20
- Zirvedeki Türk üniversiteleri açıklandı- 13:03
- Avrupa Konseyi'nde FETÖ tartışması- 13:00
- Otomatik katılımda ikinci aşama başlıyor- 12:33
- Ağbal'dan 2 bin kişi için istihdam müjdesi- 12:30
- Güvenli liman Bab savaş mağdurlarına kucak açıyor- 12:27
- 1982'den bu yana Meclis soruşturmaları- 12:17
Gündem 30 Mart 2017 - 14:38
- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı...
- YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
- Bangkok metrosuna Türk imzası
- Terör örgütü hedefleri vuruldu
- Huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek
- Küçük Umut Eren '6 parmağı' aritmetikte avantaja...
- PKK'dan yaka silken Kürt kardeşlerimiz 'evet'le...
- ''Bizim derdimiz, meselemiz Türkiye meselesidir...
- PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
- Erdoğan'dan hayır standına ziyaret
- AK Parti eveti vatandaşın dilinden anlattı
- Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa...
- Sen benim şakağıma o pankartta silahı dayasan ne...
- Tır arıza yaptı, gemi karaya oturdu
- Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi
- Türk bayrağını otobüs camından indirme anı...
- Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali başladı
- Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
- Biz vatandaşlarımızı nerede olursa olsunlar yalnız...
- DEAŞ kontrolündeki Havice'den kaçışlar sürüyor
- YPG ile iş birliği yapılmasını Türkiye olarak kabul...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat başka bir ülkede mi...
- 1. Orman Oyunları Olimpiyatı düzenlendi
- Westminster köprüsü yeniden hizmete açıldı
- Hollanda polisinin yaraladığı Türk, vatanında...
- Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı...
- Başbakan Yıldırım, Şerife Boz ile sohbet etti
- Sizin için tatlı bir rüya olan günler geride kaldı
- Londra'da terör saldırısı