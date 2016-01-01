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Gündem 13 Temmuz 2017 - 12:16
FETÖ üyelerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığındaki acı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruyor.