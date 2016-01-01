Son Dakika!
- Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz- 15:55
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı- 15:51
- Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor- 15:36
- Sözleşmeli öğretmenliğe ek atama- 15:25
- Erzurum'da deprem- 14:23
- Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı- 14:19
- Bu kararlar neofaşistlerin, neonazilerin ekmeğine yağ sürüyor- 12:29
- Anayasa değişikliği Türkiye'nin önünü açacak- 12:24
- Doğalgazda tüketim rekoru kırıldı- 11:52
- FETÖ kumpasına Yargıtay engeli- 11:46
Gündem 24 Mart 2017 - 16:56
- Biz vatandaşlarımızı nerede olursa olsunlar yalnız...
- DEAŞ kontrolündeki Havice'den kaçışlar sürüyor
- YPG ile iş birliği yapılmasını Türkiye olarak kabul...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zat başka bir ülkede mi...
- 1. Orman Oyunları Olimpiyatı düzenlendi
- Westminster köprüsü yeniden hizmete açıldı
- Hollanda polisinin yaraladığı Türk, vatanında...
- Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı...
- Başbakan Yıldırım, Şerife Boz ile sohbet etti
- Sizin için tatlı bir rüya olan günler geride kaldı
- Londra'da terör saldırısı
- Balkanlar'ın en büyük camisi yükseliyor
- Türkiye itilecek kakılacak bir ülke değildir
- PKK bir gün Avrupalı siyasetçilere de zarar verir
- Fitne odaklarına karşı çok uyanık olmalıyız
- Isparta Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
- Sistemi bir yeri kapatmak için değil, ülkenin önünü...
- ''Türkiye'yi istedikleri gibi idare edebilecekleri...
- "Avrupa kıtasını çok kötü bir gelecek bekliyor''...
- İstiklal marşı duyulunca hayat durdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat müjdesi
- Kulağından filizlenmiş buğday çıktı
- "Duyduk duymadık demedi"
- 'Ellerindeki resimlerle konvoyumda beni aramışlar'
- Bakan Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanı Maas'a cevap
- Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre...
- Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık...
- Şehitler Abidesi gece de görülmeye değer
- Bakan Kaya Hollanda'da yaşananları anlattı
- Milli Savunma Bakanı Işık'tan S-400 açıklaması