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Video / Gündem / "PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddütümüz yok"
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Gündem 12 Aralık 2016 - 10:33
Başbakan Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Büyük bir ihtimalle, hemen hemen bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddütümüz yok." dedi.