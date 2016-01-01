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Video / Gündem / PKK'lıların korkulu rüyası: 'Fatihler'
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Gündem 08 Haziran 2017 - 15:57
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Fatih Jandarma Özel Harekat Taburu'na (JÖH) bağlı birlikler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden bölgenin güvenliğini sağlıyor.