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Video / Gündem / Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi olarak kullandığı mağaralar tespit edildi
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Gündem 20 Haziran 2017 - 15:42
Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgüt mensuplarınca 3'ü kış üslenmesinde kullanılan 38 mağara bulundu.