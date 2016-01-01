Son Dakika!
- FETÖ’cü hainler nereye giderse gitsin bulacağız- 17:33
- 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir- 17:16
- Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi- 16:53
- Bizim ordumuz peygamber ocağıdır hainlerin ocağı olamaz- 16:48
- Milletimiz FETÖ'nün tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecek- 16:10
- Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir- 15:54
- TSK'dan sondaj gemisine yakın takip- 15:50
- 'FETÖ soruşturmalarında 169 bin 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı'- 15:17
- Türkiye'den Katar'a destek mesajı- 15:05
- BM'den Suriyelilere 28 tır yardım- 14:57
Gündem 13 Temmuz 2017 - 15:44
- Özel harekatın acısı dün gibi taze
- Fikret Hakan son yolculuğuna uğurlandı
- Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılacak
- Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulunda yaşananlar
- Sokakta aranan adaletin adı intikamdır
- Kilis'te askeri alanda yangın
- OHAL'in sınırlarını biz belirleriz
- Emniyet'ten 15 temmuz şehitlerine özel video
- Srebrenitsa kurbanlarının tabutları şehitliğe...
- Şehit annesi oğlunun üzerinden çıkan eşyaları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestocular araçları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestolar sürüyor
- G20 Liderler Zirvesi
- Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım
- Şoförle tartışan yolcu arabanın camını kırdı
- 15 Temmuz anısına 15 Temmuz Türküsü
- Yazın sıcağını unutturan meslek
- Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
- Paraşüt kazası kameraya yansıdı
- Uçakta elektronik eşya yasağı sona erdi
- Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı
- Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi
- Adana'da DEAŞ'ın hücre yapılanması deşifre edildi
- Mevlana'nın torunundan 'İslamofobi'ye karşı örnek...
- Tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü, 4 yaralı
- 15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci...
- Okul müdürüne bombalı tuzak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de...
- Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı