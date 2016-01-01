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Video / Kültür Sanat / Riekerink, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kültür Sanat 10 Aralık 2016 - 12:02
Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.