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Video / Gündem / Sağlık Bakanı Akdağ: 65 yaralı var, 4'ünün durumu ciddi
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Gündem 02 Ocak 2017 - 10:50
Sağlık Bakanı Akdağ: 65 yaralı var, 4'ünün durumu ciddi