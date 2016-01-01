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Video / Güncel / Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi
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Güncel 05 Temmuz 2017 - 14:21
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler, 61 dereceyi gösterdi.