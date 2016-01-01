Son Dakika!
Video / Medya / Şaşmaz'ın oteldeki son anları güvenlik kamerasında
11
Medya 28 Ağustos 2017 - 14:20
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otele ve odaya giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.