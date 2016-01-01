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- Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı- 15:57
- Körfezdeki gerilimler bütün ülkelere zarar verir- 14:09
- Enerji güvenliği birlikte ve tutarlı mücadeleyle sağlanabilir- 14:04
- İçlerinden biri teslim oldu- 13:30
- TSK darbe girişiminin izlerini siliyor- 11:45
- ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı- 11:33
- Bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi- 11:00
- İstanbul'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon- 10:11
- Sanayi üretimi arttı- 10:03
Gündem 10 Temmuz 2017 - 15:00
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestocular araçları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestolar sürüyor
- G20 Liderler Zirvesi
- Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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- Şoförle tartışan yolcu arabanın camını kırdı
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- Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
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- Uçakta elektronik eşya yasağı sona erdi
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- Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi
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