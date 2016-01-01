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Video / Gündem / Şehit annesi oğlunun üzerinden çıkan eşyaları yanından ayırmıyor
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Gündem 10 Temmuz 2017 - 15:00
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Camisi imamı Mustafa Yaman'ın annesi Kezban Yaman, oğlunun acısını, ondan geriye kalan fotoğraflar ve üzerinden çıkan eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor.