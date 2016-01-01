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Video / Gündem / Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan şiir
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Gündem 14 Temmuz 2017 - 17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı.