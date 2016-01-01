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Video / Gündem / Şehit Sekin'in kardeşi Vedat Sekin: Acımız büyük ama gururumuz daha fazla
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Gündem 10 Ocak 2017 - 13:01
Şehit Sekin'in kardeşi Vedat Sekin: Acımız büyük ama gururumuz daha fazla