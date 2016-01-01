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Video / Dünya / Senegal'e damgasını vuran bir şeyh ve bir şehir: Bamba ve Tuba
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Dünya 21 Haziran 2017 - 10:30
Senegal'in Dakar'dan sonra en büyük şehri Tuba, kahvesi, tarikatları, camisi ve kendine has yaşam tarzıyla farklı bir kent imajı çiziyor.