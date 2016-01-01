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Güncel 03 Temmuz 2017 - 11:22
Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 2 derecedeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni gezerek serinlemeye çalıştı.