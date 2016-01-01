Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

Son Dakika!
- Alıkoyulan komutanlar için Akıncı'da özel hazırlık yapılmış- 11:46
- ABD’nin müdahalesini destekliyoruz- 11:18
- Rusya, ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı- 11:14
- 'Operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız'- 10:47
- Uçuşa yasak bölge acilen hayata geçirilmeli- 10:40
- Gelecek Esed'le olmayacak- 10:30
- Gram altın tarihi zirvesini gördü- 10:20
- ABD ilişkilerimize yeni bir darbe vurdu- 10:02
- Bir gezegende atmosfer bulundu- 09:51
- Hükümetten ABD'nin operasyonuna yönelik ilk değerlendirme- 09:32
Dünya 07 Nisan 2017 - 10:49
- ABD'den Suriye'ye füze saldırısı
- Darbe Üssünde o Gece
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'facetime' üzerinden gençlere...
- Suriye'de siviller katledildi
- 15 Temmuz gazisinden kontrollü darbe tepkisi
- İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkıyoruz
- Erdoğan'dan muhtarlar ve güvenlik korucularına...
- THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı
- Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi "Babadağ"
- Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün
- Esed rejimi 100'ün üzerinde kişiyi kimyasal gazla...
- Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi...
- Kararımızdan ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz
- Ayıya binmeye çalışan korkusuz adam şaşırttı
- 'Bu mücadeleyi sadece filmlerde görebiliriz'
- Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı...
- Mevcut sistem Türkiye'nin büyümesine ayak...
- Önüne çıkan her şeyden atlıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı...
- YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
- Bangkok metrosuna Türk imzası
- Terör örgütü hedefleri vuruldu
- Huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek
- Küçük Umut Eren '6 parmağı' aritmetikte avantaja...
- PKK'dan yaka silken Kürt kardeşlerimiz 'evet'le...
- ''Bizim derdimiz, meselemiz Türkiye meselesidir...
- PKK'dan kaçan terörist yaşadıklarını anlattı
- Erdoğan'dan hayır standına ziyaret
- AK Parti eveti vatandaşın dilinden anlattı
- Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa...