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Video / Dünya / Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini koruyor
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Dünya 07 Haziran 2017 - 10:32
Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayrakları yerini koruyor.