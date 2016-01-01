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Video / Gündem / Şoförle tartışan yolcu arabanın camını kırdı
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Gündem 05 Temmuz 2017 - 15:09
Hatay'da, özel halk otobüsüne binen kadın yolcu ile sürücü arasında inilecek yer konusunda yaşanan tartışmanın ardından, yolcunun otobüsten inip aracın camını taşla kırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.