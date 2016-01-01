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Video / Spor / Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
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Spor 05 Temmuz 2017 - 14:32
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Bakanlık olarak sporcularımıza yönelik yeni bir birim hayata geçiriyoruz; 145 telefon numarası. Sporcularımız buradan taleplerini doğrudan bizimle paylaşabilecekler." dedi.