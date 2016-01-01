Son Dakika!
- Leyla Zana beraat etti- 11:15
- Trafik sigortalarında yeni dönem başladı- 11:05
- Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanlarına FETÖ soruşturması- 09:40
- TSK'dan Mardin ve Hakkari kırsalına hava harekatı- 08:53
- FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon- 08:40
- Trafik kazasında bir asker şehit oldu- 08:15
- Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti- 08:08
- Trump'tan Musul açıklaması- 08:03
- İnsani ve kalkınma yardımlarında ABD'yi geçeceğiz- 07:44
- Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesi 2023'te işletmeye alınacak- 07:26
Dünya 11 Temmuz 2017 - 10:33
- Şehit annesi oğlunun üzerinden çıkan eşyaları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestocular araçları...
- G20 Liderler Zirvesi'nde protestolar sürüyor
- G20 Liderler Zirvesi
- Beşiktaş, Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım
- Şoförle tartışan yolcu arabanın camını kırdı
- 15 Temmuz anısına 15 Temmuz Türküsü
- Yazın sıcağını unutturan meslek
- Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
- Paraşüt kazası kameraya yansıdı
- Uçakta elektronik eşya yasağı sona erdi
- Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı
- Şanlıurfa'da termometreler 61 dereceyi gösterdi
- Adana'da DEAŞ'ın hücre yapılanması deşifre edildi
- Mevlana'nın torunundan 'İslamofobi'ye karşı örnek...
- Tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü, 4 yaralı
- 15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci...
- Okul müdürüne bombalı tuzak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah biz uçak gemimizi de...
- Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı
- Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu
- Mardin'de suikast için keşif yapan terörist...
- "Hanım ağa evi"ne "kaşık kaşık" restorasyon
- Sıcak havada kar keyfi
- İzmir'deki orman yangını havadan görüntülendi
- Yusufçuklar, sincaplar ve yavru tilkiler objektiflere...
- Almanya'nın Duisburg kentinde polis şiddeti anı...
- Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Her türlü taciz ateşi misliyle karşılık...