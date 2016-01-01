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Video / Dünya / Srebrenitsa kurbanlarının tabutları şehitliğe taşındı
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Dünya 11 Temmuz 2017 - 10:33
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 71 kurbanın tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.