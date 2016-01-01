Suriye'de siviller katledildi

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- Suriye Konferansı'nda 6 milyar dolar bağış sözü- 21:38
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- TSK havadan vurdu 8 terörist etkisiz hale getirildi- 20:04
- BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplandı- 19:36
- Ey katil Esed sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın- 17:22
- Suriye Yardım Konferansı sona erdi- 17:01
Gündem 06 Nisan 2017 - 10:57
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- Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi...
- Kararımızdan ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz
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- Alemi İslam inşirahı unuttu, bütün göğüsler daraldığı...
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