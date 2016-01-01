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Video / Dünya / Suudi Arabistan'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
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Dünya 06 Kasım 2017 - 10:50
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir vali yardımcısı ve beraberindeki heyetin bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.