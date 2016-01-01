Teller üzerinde 720 bin kişi taşındı

Son Dakika!
- DEAŞ adına yapıldığı net- 10:43
- Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak- 10:35
- Raid Salah serbest bırakıldı- 10:08
- DHKP-C'nin sözde sorumlusu tutuklandı- 09:49
- ABD yaptırımı kaldırdı- 08:05
- Dünya, Reina teröristini son dakika verdi - 07:36
- Yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı- 07:27
- İstanbul ve Ankara'da dev operasyon- 02:07
- Reina katliamcısı yakalandı- 00:15
- Eylem hazırlığındaki terörist valilik önünde keşif yaparken yakalandı- 21:43
Gündem 17 Ocak 2017 - 12:03
- Güneşli havada kayak keyfi
- Merakla başladı üretici oldu
- 'Saldırının DEAŞ adına yapıldığı net'
- Tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
- Atlar ateş üstünde "günahlarından arındı"
- Şüphelilere başarıyla müdahale eden polislere...
- Suriyeli minikler 'pizza ustası' oldu
- Hayat kurtarmak için hayatta kalmayı öğreniyorlar
- Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak
- Sur'da polis ekibine saldırı
- Günde 1 dolara dünya markaları için ter...
- Teröristlerle sıcak temas termal kamerada
- Robotik tedaviyle 3 haftada tekerlekli sandalyeden...
- Ilgaz kayak tesislerinde "kar mutluluğu"
- Muradiye Şelalesi büyüleyici görüntüsüyle hayran...
- Bangladeş'te büyük Müslüman buluşması: Bishwa...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik...
- Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü...
- "67'lik delikanlı" yarım asırdır ip üzerinde
- Hat sanatıyla gelen "ikinci bahar"
- "Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık...
- "Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor"
- Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında...
- Dünyanın en büyük sarayı: Yasak Şehir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş asıl sahibine gidecek
- Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz
- Ortaokul öğrencisinden görme engelliler için şapka...
- Atık kağıtları heykele dönüştürüyor
- Merkez'in spekülatif yaklaşıma müdahale gücü var
- Suriyeli çocukların hayalleri "umut" ve "barış"...